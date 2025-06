Spezia, Melissano su Esposito: «Nessuna offerta dal Besiktas, valutazione di 6 milioni più bonus»

Il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, ha fatto chiarezza in merito alla situazione di mercato che riguarda Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 al centro di numerose voci di trasferimento nelle ultime settimane.

Intervistato da Rabona Digital, Melissano ha smentito contatti recenti con il club turco del Besiktas e ha fissato il prezzo per una possibile cessione:

«L’offerta del Besiktas per Salvatore Esposito risale allo scorso gennaio quando, assieme al calciatore, si era deciso di proseguire insieme. In questo momento non abbiamo ricevuto nessuna offerta da parte del Besiktas».

Sul valore del cartellino, il ds è stato altrettanto chiaro:

«Il prezzo che chiediamo è di almeno 6 milioni di euro più bonus».

La posizione del club ligure resta dunque ferma: nessun affare all’orizzonte e valutazione definita per chiunque voglia avvicinarsi a uno dei profili più appetibili del mercato cadetto.