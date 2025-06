Di Marzio: “Venezia, pronti 4 milioni per Adorante”

Dopo la retrocessione maturata con il penultimo posto in classifica nella stagione 2024/25, il Venezia guarda già al futuro e lavora per costruire una squadra competitiva in grado di riconquistare rapidamente la Serie A. Tra gli obiettivi individuati dalla dirigenza lagunare c’è l’attaccante della Juve Stabia Andrea Adorante, classe 2000.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club veneto è pronto a presentare un’offerta per il centravanti ex Parma e Triestina, reduce da un’ottima annata in Serie B: 15 gol e 2 assist in 33 presenze con la maglia gialloblù. L’operazione potrebbe chiudersi nei prossimi giorni per una cifra stimata tra i 3 e i 4 milioni di euro.

Adorante rappresenterebbe un innesto importante per il reparto offensivo del Venezia, alla ricerca di un bomber affidabile per affrontare il nuovo campionato cadetto.