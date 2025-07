Da Modena: “Palumbo saluta i compagni e va verso Palermo”

Antonio Palumbo ha detto addio. Non a parole, ma con un gesto che vale più di qualsiasi comunicato ufficiale: stamattina si è presentato allo stadio Braglia per salutare di persona i compagni, lo staff tecnico, i dirigenti e il presidente Carlo Rivetti. Un momento carico di emozione, nel giorno della partenza del Modena per il ritiro estivo a Fanano. Un commiato vero, vissuto, documentato anche da un video diffuso sui social da TrcModena.it, che ha immortalato l’abbraccio simbolico tra l’ormai ex numero 10 e l’ambiente che lo ha consacrato tra i migliori centrocampisti della Serie B.

Il trasferimento al Palermo è cosa fatta: operazione chiusa sulla base di 2,2 milioni di euro più bonus, con il cartellino di Francesco Di Mariano inserito nell’affare. Lo attende Pippo Inzaghi, pronto a farne il fulcro tecnico del suo nuovo centrocampo.

