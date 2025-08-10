Curva Nord da brividi: Haaland celebra lo spettacolo dei tifosi del Palermo

Il fascino del Barbera ha colpito ancora. Ieri sera, in occasione dell’Anglo-Palermitan Trophy tra Palermo e Manchester City, la Curva Nord ha regalato uno spettacolo indimenticabile: una coreografia imponente dedicata agli Oasis, con due enormi teli raffiguranti i fratelli Gallagher e, accanto, la scritta «Palermo forever».

Tra gli spettatori più sorpresi c’era Erling Haaland. L’attaccante del Manchester City, durante l’ingresso in campo delle squadre, è stato inquadrato mentre osservava incuriosito e ammirato l’esibizione dei tifosi rosanero. La scena è diventata virale nelle ultime ore, con centinaia di condivisioni sui social.

Come se non bastasse, oggi il fuoriclasse norvegese ha deciso di immortalare il momento anche sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto della coreografia accompagnata da un’emoji con gli occhi a cuore. Un gesto che ha conquistato i sostenitori del Palermo e che testimonia, ancora una volta, quanto la passione rosanero sappia lasciare il segno anche nei campioni più abituati ai grandi palcoscenici internazionali.

 

