Galliani? TORNANO ANCHE I BERLUSCONI “col 25%”: Ultimora Milan

Galliani pronto a tornare al suo Milan dopo l’esperienza con il Monza: con lui vicino il ritorno dei Berlusconi.

Dopo l’esperienza al Monza, Adriano Galliani si prepara a fare ritorno al Milan, club con cui ha scritto pagine indimenticabili al fianco di Silvio Berlusconi. Questa volta però, il suo ruolo sarà diverso rispetto al passato, anche se rimane centrale per il progetto rossonero. Il ritorno è stato favorito da una serie di incontri e contatti con la nuova proprietà del club.

Secondo le indiscrezioni riportate da Panorama, Galliani non tornerà a vestire i panni di amministratore delegato, incarico che ha ricoperto per decenni, ma ricoprirà una posizione inedita: sarà nominato head of football del Milan. Un titolo che gli affiderà la supervisione di tutte le attività sportive.

Le sue competenze saranno focalizzate sull’area tecnica e sportiva, senza alcun coinvolgimento nei rapporti istituzionali o nei progetti infrastrutturali, come il nuovo stadio. Queste aree resteranno invece sotto la responsabilità dell’attuale presidente Paolo Scaroni, figura di riferimento.

Il ritorno di Galliani è stato definito in un vertice con Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che avrebbe ricevuto il suggerimento direttamente da Giorgio Furlani, attuale CEO del club. Il feeling tra le parti ha reso possibile un accordo rapido e condiviso. Si attende la fumata bianca.

Si attende l’annuncio

Tuttavia, l’annuncio ufficiale dovrà attendere. Galliani, infatti, è ancora legato al Monza, e prima di riabbracciare il Milan dovrà chiudere la sua avventura con il club brianzolo. Il passaggio di consegne avverrà a settembre, quando Fininvest cederà la maggioranza societaria.

A rilevare il Monza sarà un gruppo americano, il fondo Beckett Layne Ventures, che ha già indicato Mauro Baldissoni e Nicolas Burdisso come nuovi dirigenti. Si tratta di un passaggio epocale per il club lombardo, che cambia proprietà dopo l’era Berlusconi-Galliani.

L’aneddoto

Un aneddoto curioso raccontato da Adriano Galliani al Festival della Serie A di Parma rivela che nel 2022, dopo lo scudetto del Milan, lui e Silvio Berlusconi provarono a tornare alla guida del club. Durante la festa, accolto dai cori “C’è solo un presidente”, secondo quanto riportato da calcioefinanza.it, Berlusconi si rivolse a Paolo Scaroni chiedendo di poter parlare con Paul Singer per acquistare il 25% del Milan, a condizione di tornare presidente con Galliani al suo fianco come amministratore delegato. “È tutto vero”, ha confermato Galliani.

Nonostante il tentativo, l’operazione non andò in porto. Ma il destino volle premiare Berlusconi in un altro modo: appena una settimana dopo, il Monza veniva promosso in Serie A per la prima volta nella sua storia. “Un’impresa che solo Silvio poteva realizzare”, ha commentato Galliani.