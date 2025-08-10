Grave incidente per Pietro Lo Monaco: lo storico dirigente è ricoverato in ospedale

Momenti di grande apprensione per Pietro Lo Monaco, storico dirigente del calcio italiano, rimasto coinvolto questa mattina in un grave incidente stradale nei pressi di Palermo.

Secondo quanto riportato da Vivi Enna, l’ex direttore sportivo di Palermo, Catania, Genoa e di numerosi altri club, ha perso il controllo della sua auto per cause ancora da accertare. L’impatto è stato violento e ha provocato diverse lesioni al dirigente, attualmente ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto serie, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sul quadro clinico.