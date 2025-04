Cremonese, Zanimacchia: «La striscia positiva ci dà forza, vogliamo giocarci tutto»

Luca Zanimacchia, esterno della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida in casa della Sampdoria, analizzando il momento dei grigiorossi e il finale di stagione.

«Le prime due hanno spinto forte: nell’anno della nostra promozione chiudemmo a 69 punti, ora il Pisa ha già raggiunto quella quota», ha spiegato. «Noi però nelle ultime dieci partite abbiamo cambiato marcia, la qualità della rosa si è alzata e si vede anche dai gol segnati dai subentrati. Siamo tutti concentrati verso il nostro obiettivo, come si è visto col Mantova».

Sulla gara di giovedì a Marassi: «Va preparata come tutte le altre: ora ogni partita è difficile. Anche il Mantova aveva bisogno di punti, così come la Sampdoria. Marassi è uno stadio importante, ci abbiamo vinto l’anno scorso e vogliamo ripeterci».

Riguardo al ruolo chiave di De Luca: «È fondamentale. Sta segnando tanto, si sacrifica per la squadra e in allenamento dà sempre il massimo. È un esempio per tutti noi».

Zanimacchia si è soffermato anche sul rapporto con Sernicola: «A volte ci sentiamo. Speriamo di ritrovarci entrambi in Serie A. Lui ha scelto Pisa, ora sta andando bene anche lì: alla fine è andata bene a tutti».

Sulla propria condizione fisica: «È stata una stagione particolare, ho avuto problemi ai tendini. Ora sto meglio, ho più continuità e riesco ad allenarmi bene. È fondamentale farsi trovare pronti quando arriva l’occasione».

Sul cambiamento di mentalità: «Rispetto al passato siamo più maturi e concreti. Lo abbiamo dimostrato nei risultati recenti e anche negli allenamenti si respira una maggiore consapevolezza delle nostre qualità».

Sull’assetto tattico: «Conta la mentalità più del modulo. Il 3-5-2 si adatta bene alle nostre caratteristiche, ma a fare la differenza è l’approccio».

Sulla corsa alla promozione: «Non sarà facile. Dobbiamo pensare una partita alla volta. Abbiamo quattro punti di vantaggio sullo Spezia e sei sulla Juve Stabia. Il terzo posto non dipende solo da noi, ma lo scontro diretto potrà aiutarci. Ora testa alla Sampdoria».

Un pensiero anche su Johnsen e Vandeputte: «Poche squadre hanno giocatori così forti. Stanno facendo la differenza e noi siamo concentrati su ogni dettaglio».

Infine, sulla striscia positiva: «Sette risultati utili consecutivi ci danno fiducia e serenità. A inizio stagione parlavamo di queste qualità ma non riuscivamo a dimostrarle: ora invece lo stiamo facendo. Questo ci dà grande entusiasmo».