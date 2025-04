Carnevali: «Ripartiti con entusiasmo, lasciare il Sassuolo sarà difficile»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto il punto sul presente e sul futuro neroverde, soffermandosi anche sulle voci che lo avevano accostato ad altri club di Serie A.

«Ripartire dopo la retrocessione non è stato facile», ha spiegato. «All’inizio conoscevamo poco il mondo della Serie B, ma siamo partiti subito puntando su Fabio Grosso, artefice di questo campionato. La promozione di Francesco Palmieri come direttore sportivo e il mantenimento dei giocatori più motivati ci hanno permesso di ritrovare slancio».

Carnevali ha sottolineato l’importanza del sostegno societario: «Abbiamo sofferto molto la scorsa stagione, ma la famiglia Squinzi ci ha dato entusiasmo per ripartire. Ora dobbiamo affrontare un’annata durissima: su venti squadre, otto lottano per non retrocedere e tre scendono, quindi la percentuale è alta».

Sul proprio futuro, Carnevali ha chiarito: «Sono dodici anni che sono qui, e il prossimo saranno tredici. Non ci sono stati tormenti: ultimamente non sono arrivate proposte interessanti, mentre in passato qualcosa c’è stato. Ma credo nella riconoscenza verso chi mi ha dato fiducia. Lavorare in una società come questa, dove si decide tutti insieme, è una fortuna difficile da trovare altrove».

Infine, ha concluso: «Come età sono già grande, e non è diplomazia. Se arriveranno richieste le valuterò, ma lasciare questa società non sarà semplice».