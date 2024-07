Cremonese, UFFICIALE: torna Valentin Antov

La Cremonese ufficializza il ritorno di Valentin Antov. Il difensore, già nella passata stagione in grigiorosso, torna a titolo temporaneo dalla società Ac Monza. La nota:

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Ac Monza le prestazioni sportive del calciatore Valentin Antov.

Il difensore classe 2000 vivrà dunque la sua seconda avventura consecutiva in grigiorosso: dopo essere arrivato nelle ultime ore del mercato estivo del 2023, nel corso della stagione recentemente conclusa ha raccolto 36 presenze totali tra campionato, Coppa Italia e playoff di Serie BKT, mettendo a segno la sua prima rete in Italia nel successo per 1-0 contro il Cosenza del 14 gennaio 2024 e registrando 2 assist per i propri compagni di squadra.

Nel 2023/24 Antov si è distinto per le grandi capacità fisiche nei duelli individuali e per la qualità tecnica in fase di possesso, che lo hanno reso uno dei difensori migliori del campionato in termini di palloni conquistati e passaggi progressivi. Da centrale destro del 3-5-2 di mister Giovanni Stroppa si è rivelato un elemento fondamentale in fase difensiva e nella costruzione della manovra grigiorossa, oltre ad essere un pericolo costante su calcio piazzato.

La stagione 2024-25 sarà l’ottava tra i professionisti per il giovane di Sofia, la quinta in Italia. A livello internazionale Antov è punto di riferimento della nazionale bulgara, con la quale ha esordito a soli 18 anni e giocato un totale di 27 gare.

Bentornato in grigiorosso, Valentin!”.