Cremonese, UFFICIALE: preso Folino dalla Juve Stabia

La Cremonese annuncia l’arrivo di Francesco Folino dalla Juve Stabia.

Ecco la nota:

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società S.S. Juve Stabia le prestazioni sportive del calciatore Francesco Folino.

Nato a Ferrara il 23 gennaio 2002, Folino è un difensore centrale cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Spal, Reggiana e Empoli. Nonostante la giovane età, Folino ha maturato esperienze significative in Serie D (con la Pianese) e in Serie C con la Carrarese e la Juve Stabia. Con i campani ha conquistato la promozione in Serie B al termine della stagione 2023/24, campionato nel quale, prima del trasferimento in grigiorosso, ha collezionato 16 partite e 3 gol.

Folino sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028.

Benvenuto in grigiorosso, Francesco!”