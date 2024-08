Durante il match vinto dalla Cremonese contro la Carrarese, Charles Pickel è stato espulso, costringendolo a saltare la prossima partita. A causa della squalifica, il centrocampista non sarà disponibile per la gara infrasettimanale contro il Palermo, in programma il 27 agosto. L’assenza di Pickel rappresenta una perdita significativa per la Cremonese, che dovrà affrontare il Palermo senza uno dei suoi elementi chiave a centrocampo.

Continue Reading