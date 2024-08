Serie B: lo Spezia beffa il Frosinone con Aurelio. Vincono anche Sassuolo, Cremonese e Cittadella. Risultati finali e classifica aggiornata

La seconda giornata di Serie B ha regalato emozioni e colpi di scena su tutti i campi. Ecco il resoconto delle partite, con risultati che hanno già iniziato a delineare una classifica interessante e competitiva.

Brescia-Cittadella 0-1: Carissoni Regala la Vittoria agli Ospiti

Al Rigamonti, il Cittadella ha ottenuto una preziosa vittoria in trasferta battendo il Brescia per 1-0. La partita è stata sbloccata al 64′ da un gol di Carissoni, che ha approfittato di una disattenzione difensiva per portare in vantaggio gli ospiti. Il Brescia ha cercato disperatamente il pareggio e lo ha trovato al 93′, ma la rete è stata annullata per fuorigioco, lasciando il Cittadella con tre punti fondamentali.

Cremonese-Carrarese 1-0: Vazquez Decide su Rigore

La Cremonese ha strappato una vittoria all’ultimo respiro contro la Carrarese, grazie a un calcio di rigore trasformato da Vazquez all’88’. Il match è stato molto combattuto e, nonostante le occasioni da entrambe le parti, è stato il rigore nel finale a fare la differenza. Tre punti importanti per la Cremonese, che cerca di posizionarsi nelle zone alte della classifica.

Sampdoria-Reggiana 0-1: Vergara Affonda i Blucerchiati

A Marassi, la Sampdoria è stata sconfitta dalla Reggiana per 1-0. La partita è rimasta in equilibrio fino all’84’, quando Vergara ha segnato il gol decisivo che ha permesso alla Reggiana di conquistare i tre punti. Una sconfitta amara per la Sampdoria, che ha faticato a trovare il ritmo giusto e non è riuscita a reagire nel finale.

Sassuolo-Cesena 2-1: I Neroverdi Trionfano di Misura

Il Sassuolo ha ottenuto una vittoria sofferta contro il Cesena con il punteggio di 2-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 34′ con un gol di Antiste, ma il Cesena ha risposto al 53′ con Curto. La rete decisiva è arrivata al 65′ con Russo, che ha regalato al Sassuolo una vittoria importante per rimanere nelle posizioni di vertice.

Spezia-Frosinone 2-1 Aurelio beffa i ciociari

Nella sfida tra Spezia e Frosinone, gli ospiti sono passati in vantaggio al 38′ grazie a Cuni, che ha sorpreso la difesa spezzina con un tiro preciso. Lo Spezia, spinto dal proprio pubblico, non si è arreso e ha trovato il pareggio al 74′ con un rigore trasformato da Esposito. Con il risultato in bilico, la partita sembrava destinata a finire in parità, ma nei minuti finali Aurelio, con un guizzo decisivo, ha segnato il gol del 2-1, completando una rimonta entusiasmante per lo Spezia.

Pisa-Palermo 2-0: Vittoria Solida per i Toscani

Il Pisa ha battuto il Palermo per 2-0 in casa, ottenendo una vittoria convincente. La partita è stata sbloccata già al 4′ con un’autorete di Nedelcearu, che ha messo in salita il match per i siciliani. Il Pisa ha poi raddoppiato al 65′ con Bonfanti, mettendo al sicuro il risultato e guadagnando tre punti preziosi.

Ecco la classifica:

Südtirol – 6

Pisa – 4

Spezia – 4

Sassuolo – 4

Reggiana – 4

Juve Stabia – 3

Cosenza – 3

Salernitana – 3

Cesena – 3

Modena – 3

Cittadella – 3

Brescia – 3

Cremonese – 3

Mantova – 1

Catanzaro – 1

Frosinone – 1

Sampdoria – 1

Carrarese – 0

Bari – 0

Palermo – 0