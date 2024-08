Pisa-Palermo 2-0: le pagelle del match

All’Arena Garibaldi il Palermo esce sconfitto nella seconda giornata di campionato contro il Pisa (2-0) e perde la seconda partita consecutiva dopo quella contro il Brescia. Decisivo l’autogol di Nedelcearu dopo 4 minuti, poi chiude i giochi Bonfanti nella ripresa. Una partenza da dimenticare per la squadra di Alessio Dionisi che è ferma ancora a quota zero punti e tra tre giorni dovrà affrontare la terza trasferta consecutiva, quella contro la Cremonese. Le pagelle del match:

DESPLANCHES 5 – Deve ancora abituarsi ad essere il titolare e infatti qualche imprecisione si nota. Non sembra garantire ancora quella sicurezza che la squadra necessiterebbe. Incolpevole su entrambi i gol, mette a referto due buone parate nella ripresa

DIAKITE 5,5 – Prova a rendersi pericoloso con qualche sgroppata sulla destra ma non riesce ad essere efficace nei passaggi chiave. Uno dei tiri verso la porta però è il suo, sintomo di presenza in tutte le zone del campo.

NEDELCEARU 4 – Il suo autogol piuttosto particolare dopo 5 minuti complica notevolmente la partita del Palermo. Di fatto si butta la palla dentro senza essere pressato, un errore che pesa tanto nel destino della gara. Sfortunato poi nel secondo tempo, quando al minuto 54 resta a terra dopo un duro scontro con un avversario che gli costa l’uscita dal campo in barella.

NIKOLAOU 5 – Non ha ancora le piene conoscenze dei compagni e quindi un pò di tempo è lecito concederglielo ma certamente il suo impatto non è stato fino ad ora indimenticabile. Spesso in ritardo in marcatura e lento nelle letture. Una prestazione ancora insufficiente.

PIEROZZI 4,5 – Era il suo debutto con la maglia del Palermo ma Dionisi lo schiera sulla fascia sinistra al posto di Lund dove il neo acquisto sembra mostrare qualche difficoltà giocando a piede invertito.

SARIC 4,5 – Non sfrutta l’occasione da titolare nel migliore dei modi: la sua prova è piuttosto anonima, senza particolari guizzi.

BLIN 4,5 – Nel ruolo di regista ci si attendeva una prova di personalità da parte dell’ex Lecce che invece sembra nascondersi troppo. Non riesce quasi mai a far girare la squadra e porta a casa una prestazione decisamente insufficiente.

RANOCCHIA 5,5 – Sicuramente il più pericoloso tra le file rosanero. La prima occasione per la squadra di Dionisi è il suo tiro che si avvicina al palo destro difeso da Semper. Poco dopo fornisce un assist invitante per Di Francesco che si scontra con Saric e vanifica l’intuizione dell’ex Juve.

INSIGNE 4 – Prestazione anonima da parte dell’ex Frosinone che, come a Brescia, non riesce mai a rendersi pericolo. Dionisi lo sostituisce al rientro dagli spogliatoi. Non una vera e propria bocciatura ma certamente un segnale da tenere in considerazione.

BRUNORI 5,5 – Nel primo tempo non è, di fatto, mai pericoloso. Si accende nella ripresa, prima con un bel colpo di testa sul quale risulta decisivo Semper, poi col tiro di controbalzo di destro.

DI FRANCESCO 5.5 – Non brilla nel primo tempo, si accende solo al 36′ con un bel sinistro in diagonale che impegna Semper. Non è ancora al top della condizione e si vede.

Dal 46′ VASIC 5 – Dionisi gli concede spazio per tutto il secondo tempo, il serbo prova a mettersi in mostra con qualche iniziativa personale ma con scarso successo.

Dal 59′ PEDA 5 – Prende il posto dell’infortunato Nedelcearu ma poco dopo arriva il secondo gol del Pisa sul quale il polacco si fa trovare impreparato. Lento nel ripiegare su Bonfanti che è bravo a staccarsi dalla marcatura.

Dal 68′ GOMES 5 – Prova ad accendere il Palermo con un tiro dalla distanza che avrebbe potuto dare qualche speranza nei minuti finali.

Dal 68′ HENRY 5 – Un ingresso in campo piuttosto incolore da parte dell’ex Hellas Verona che prova a dare fisicità ma senza riuscire a rendersi pericolo nell’area del Pisa.

Dall’83’ LUND – s.v.

MISTER DIONISI 4,5- Il lavoro da fare è ancora tanto per mister Dionisi che non sembra avere ancora in mano la squadra. Esordire con due sconfitte non è certamente un ottimo biglietto da visita per l’allenatore ex Sassuolo che, come a Brescia, anche a Pisa ha visto la sua squadra soccombere dal punto di vista tecnico e fisico.

PISA: Semper 7; G. Bonfanti 6, Caracciolo 6.5, Canestrelli 6; Touré 6.5 (N. Bonfanti 7.5), Piccinini 6, Marin 6.5, Beruatto 7; Moreo 6 (Vignato), Tramoni 6 (Hojholt); Leris 6 (Calabresi)