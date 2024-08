Pisa-Palermo, Leris: «Mi scuso con Nedelcearu, spero non sia nulla di grave»

Intervistato da “Punto Radio” il calciatore del Pisa, Mehdi Leris ha rilasciato le seguenti parole al termine della gara vinta contro il Palermo. Il difensore si è scusato pubblicamente con Nedelcearu per lo scontro di gioco fortuito che è costato un infortunio al rumeno:

«Prima di tutto mi scuso con Nedelcearu, mi dispiace tanto per quello che è successo in campo, spero non sia nulla di grave. Cosa è successo? Uno scontro di testa, non me ne sono neanche accorto, mi ha preso dietro la testa con il naso, spero si riprenda presto. La partita è iniziata bene, abbiamo iniziato con il piede giusto. Il Palermo ha giocatori molto bravi, non era facile. Siamo riusciti a restare in gara e non prendere gol. Con Idris siamo molto simili, diamo sempre il 100%, siamo potenti e sapevo che di testa sia lui che Moreo potevano prendere di tutto e quindi sfruttare queste palle alte. Squadra forte? Il mister voleva che la squadra non prendesse gol la cosa importante era quella. Quello che è successo oggi spero succeda anche nelle prossime partite.