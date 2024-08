Cremonese-Palermo: venduti 1.000 biglietti per il settore ospiti

Nonostante le due sconfitte subite nelle prime partite di campionato, l’entusiasmo e la passione dei tifosi del Palermo restano intatti. A dimostrazione di ciò la folta affluenza che ci sarà domani in occasione del match contro la Cremonese, per il quale sono stati venduti circa 1.000 biglietti per il settore ospiti Curva Nord dello stadio Zini. Il settore, tuttavia, non è ancora sold-out, disponibili infatti ancora alcuni biglietti. La partita promette di essere un evento sentito e partecipato, con i sostenitori rosanero pronti a sostenere la loro squadra e a creare un’atmosfera vibrante sugli spalti, nonostante le difficoltà iniziali in campionato.

