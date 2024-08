Cremonese: contro il Palermo Vazquez torna titolare?

L’inizio di stagione della Cremonese ha evidenziato quanto sia cruciale la presenza di Franco Vazquez per la squadra. Il “Mudo”, noto per la sua esperienza e talento, ha dimostrato di poter fare la differenza in campo, come visto sia in Coppa Italia contro il Bari, entrando dalla panchina, sia in campionato contro la Carrarese. Le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco hanno portato un valore aggiunto raro per la categoria.

Secondo “CremonaSport.it”, Vazquez potrebbe tornare titolare proprio contro il Palermo. L’allenatore Giovanni Stroppa, consapevole del potenziale offensivo del gruppo, sembra intenzionato a ridefinire l’assetto tattico della squadra. A partire dalle indicazioni positive emerse nel secondo tempo contro la Carrarese, Stroppa sta considerando l’idea di schierare un trio d’attacco composto da una punta fisica come De Luca o Nasti, Johnsen come esterno offensivo rapido e Vazquez nel ruolo di tuttocampista, libero di orchestrare le manovre offensive. Questa configurazione, che combina fisicità, velocità e precisione, potrebbe rappresentare una solida base per le prossime sfide della Cremonese.