Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero in vista del match contro la Cremonese.

Ecco le sue parole:

«Sirigu? Sono molto contento del suo arrivo, la carriera parla per lui. Ha fatto la differenza la sua voglia di venire a Palermo, per lui si chiude un cerchio. È un portiere con carisma e qualità indiscusse, per noi è una valore aggiunto».