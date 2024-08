Cremonese-Palermo, Dionisi: «Ai ragazzi chiedo di non giocare con un peso a livello mentale»

Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero in vista del match contro la Cremonese.

Ecco le sue parole:

«Mentalmente si può dire tutto, cerchi di prepararla da tutti i punti di vista ma poi è quello che porti in campo che fa la differenza. Per certi aspetti abbiamo margini, non dobbiamo giocare con il peso di chissà che cosa sapendo che dobbiamo. Lo sto ripetendo diverse volte e questo farà la differenza. La Cremonese ha tanti giocatori bravi, ha fatto un gran cammino lo scorso anno, si sono rinforzati. Sono una squadra di qualità come lo siamo noi. A Pisa abbiamo perso Nedelcearu, lo riavremo presto ma non per la gara con la Cremonese».