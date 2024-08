Cremonese-Palermo, Dionisi: «Giocare subito aiuta a riscattarsi, affronteremo squadra di valore»

Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero in vista del match contro la Cremonese.

Ecco le sue parole:

«Questo è quello che vogliamo, giocare subito. Dopo un risultato negativo la cosa migliore è preparare subito la prossima che ti dà occasione per riscattarti. L’allenatore deve scindere prestazione da risultato ma se fai prestazione il risultato lo devi raggiungere. Col Pisa non posso dire che la prestazione sia stata negativa ma il risultato lo è stato molto negativo, una conseguenza di alcuni errori importanti commessi e questo deve essere esperienza per Cremona. Affronteremo una squadra forte e di valore, non dimentichiamoci il nostro di valore che è importante».