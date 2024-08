No al Palermo, Wieteska rifiuta anche il Paok? Ecco perché

Non solo Palermo, Wieteska rifiuta anche il PAOK.

Salonicco continua a essere un punto focale del calciomercato estivo, con il PAOK che non ha mai smesso di cercare rinforzi per la sua difesa. Dopo aver manifestato interesse per Pantelis Hatzidiakos e Razvan Marin, e dopo che il nome di Razvan Lucescu era finito nella lista dei papabili allenatori del Cagliari, il club greco ha messo gli occhi su un altro giocatore rossoblù: Mateusz Wieteska.

Negli ultimi giorni, il difensore polacco è diventato l’ultimo obiettivo del PAOK Salonicco. La squadra allenata da Lucescu ha sondato il terreno con il Cagliari, cercando di capire se ci fossero margini per un trasferimento. Tuttavia, nonostante l’interesse concreto del club greco, il trasferimento di Wieteska sembra tutt’altro che semplice.

Wieteska, arrivato al Cagliari un anno fa dal Clermont per una cifra di cinque milioni di euro e con un contratto quinquennale da 600mila euro netti a stagione, è bloccato in Italia da una serie di fattori finanziari e normativi. Uno di questi è il cosiddetto “decreto crescita”, che offre agevolazioni fiscali ai calciatori stranieri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Per usufruire di questi benefici, Wieteska e il Cagliari sono obbligati a mantenere il giocatore in Italia per almeno due anni consecutivi. Un trasferimento all’estero prima della scadenza di questo periodo comporterebbe la perdita delle agevolazioni fiscali per il club sardo, rendendo l’operazione molto meno conveniente.

Questi vincoli rendono un eventuale trasferimento al PAOK estremamente complicato, con le possibilità di un addio di Wieteska in direzione Grecia che si riducono al lumicino. Inoltre, il giocatore stesso ha mostrato la volontà di restare in Serie A, rifiutando recentemente l’opzione del Palermo, nonostante l’accordo tra i direttori sportivi dei due club, Nereo Bonato per il Cagliari e Morgan De Sanctis per il Palermo, per un prestito con diritto di riscatto.

La situazione di Wieteska rimane quindi in stallo, con pochi giorni rimasti alla chiusura del mercato estivo. Il PAOK dovrà trovare una soluzione alternativa per rafforzare la propria difesa, mentre il Cagliari potrebbe ancora cercare di trattenere il polacco o di trovare un’altra squadra in Serie A interessata al difensore.