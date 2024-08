Marca: “Allende vicino al prestito al Palermo. Scartato dal tecnico Giráldez”

Appena sei mesi dopo il suo arrivo a Vigo, Tadeo Allende si prepara a fare le valigie per una nuova avventura in Italia. Secondo quanto riportato da “MARCA”, l’attaccante argentino è vicino al trasferimento in prestito al Palermo per la stagione 2024/25. Un cambio di rotta rapido per Allende, che era stato il primo acquisto del direttore sportivo Marco Garcés al Celta Vigo, con un investimento di 4,5 milioni di euro dal Godoy Cruz nell’ultimo mercato invernale.

Allende, 25 anni, aveva firmato un contratto fino a giugno 2028 con il Celta, ma le circostanze del club e la sua posizione in squadra sono cambiate rapidamente. Durante la scorsa stagione, sotto la guida dell’allenatore Rafa Benítez, Allende aveva ottenuto un certo spazio, partecipando a dieci partite di campionato, per un totale di 330 minuti giocati e segnando un gol. Tuttavia, con l’arrivo di Claudio Giráldez sulla panchina del Celta, il suo ruolo è diventato sempre più marginale.

Giráldez aveva già espresso la sua decisione alla fine della scorsa stagione: Allende avrebbe dovuto trovare una nuova squadra per avere più minuti di gioco, una necessità cruciale per il giovane attaccante in un momento chiave della sua carriera. A 25 anni, un’altra stagione senza un numero significativo di presenze sarebbe stata dannosa per il suo sviluppo e la sua crescita come calciatore.

Il trasferimento in prestito al Palermo rappresenta quindi un’opportunità per Allende di rilanciarsi e dimostrare il suo valore in Serie B. La squadra siciliana, che punta a tornare ai massimi livelli del calcio italiano, potrebbe offrire all’attaccante argentino il palcoscenico ideale per mettere in mostra le sue qualità. Il trasferimento, se concluso, vedrebbe Allende unirsi a una squadra con una solida base di tifosi e una storia prestigiosa, con l’obiettivo di contribuire al ritorno del Palermo in Serie A.

Per Allende, il prestito al Palermo rappresenta una nuova sfida e un’opportunità per rilanciarsi su un nuovo palcoscenico. Sarà interessante vedere come l’attaccante argentino si adatterà al calcio italiano e se riuscirà a trovare il successo che cerca con il club siciliano.