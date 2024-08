Cremonese-Palermo: i convocati di Stroppa

Attraverso i propri canali ufficiali, la Cremonese ha reso noti i convocati per la sfida contro il Palermo, match in programma domani, martedì 27 agosto, alle 20:30 e valevole per la terza giornata di Serie B:

PORTIERI: Fulignati, Tommasi, Saro

DIFENSORI: Barbieri, Ravanelli, Bianchetti, Sernicola, Antov, Quagliata, Moretti, Lochoshvili

CENTROCAMPISTI: Falletti, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Majer, Milanese, Zanimacchia

ATTACCANTI: De Luca, Johnsen, Vazquez, Tsadjout, Bonazzoli, Nasti