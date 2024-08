Serie B Cremonese-Palermo: le quote dei bookmakers

Il Palermo tornerà in campo domani alle 20.30 per la 3^ giornata del campionato di serie B contro la Cremonese in trasferta.

I bookmaker indicano una certa incertezza sull’esito del match, con quote piuttosto equilibrate anche se i padroni di casa partono leggermente favoriti sui rosanero. Il pareggio è leggermente più alto, segnalando che potrebbe essere un risultato meno probabile secondo le aspettative dei bookmaker.

Ecco le quote:

SNAI propone la vittoria della Cremonese (1) a 2.15, il pareggio (X) a 3.35 e la vittoria del Palermo (2) a 3.30.

Betfair offre la vittoria della Cremonese (1) a 2.10, il pareggio (X) a 3.20 e la vittoria del Palermo (2) a 3.10.

AdmiralBet ha quotato la vittoria della Cremonese (1) a 2.10, il pareggio (X) a 3.40 e la vittoria del Palermo (2) a 3.20.

Betfair Exchange offre la vittoria della Cremonese (1) a 2.07, il pareggio (X) a 3.05 e la vittoria del Palermo (2) a 3.15.

Lottomatica propone le quote di 2.15 per la vittoria della Cremonese (1), 3.30 per il pareggio (X) e 3.35 per la vittoria del Palermo (2).

NetBet ha le quote più alte per il pareggio (X) a 3.45, con la vittoria della Cremonese (1) a 2.15 e la vittoria del Palermo (2) a 3.25.

William Hill offre le stesse quote di SNAI per la vittoria della Cremonese (1) a 2.15, ma con un pareggio a 3.40 e una vittoria del Palermo (2) a 3.30.

888sport.it offre la vittoria della Cremonese (1) a 2.15, il pareggio (X) a 3.30 e la vittoria del Palermo (2) a 3.20.

LeoVegas ha fissato le quote a 2.15 per la vittoria della Cremonese (1), 3.35 per il pareggio (X) e 3.25 per la vittoria del Palermo (2).