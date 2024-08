TMW: “Palermo, Saric non convocato da Dionisi. Su di lui c’è il Pisa”

Dario Saric, centrocampista del Palermo, non compare nella lista dei convocati dell’allenatore Alessio Dionisi per la prossima sfida di campionato contro la Cremonese. L’esclusione del giocatore dalla rosa per questa partita ha subito alimentato qualche dubbio sul suo futuro.

Infatti, stando a quanto riportato da Alessio Alaimo su TMW bosniaco non è stato convocato per scelta tecnica e questo potrebbe essere un segnale di un suo addio dopo tre stagioni, l’ultima delle quali però lo ha visto protagonista con l’Antalyaspor (34 presenze e tre gol) in Turchia.

Sul calciatore sarebbe infatti tornato il Pisa che potrebbe tentare un assalto nelle prossime ore per rinforzare il reparto mediano a disposizione di mister Inzaghi. Un ritorno di fiamma che questa volta potrebbe andare in porto. Saric vanta un’ottima esperienza in Serie B dove ha collezionato 127 presenze, con quattro reti all’attivo, con le maglie dei rosanero e dell’Ascoli.