Cremonese in A. Vazquez: «Sono in scadenza di contratto…»

La Spezia – Una notte da incorniciare per la Cremonese, che supera lo Spezia nella finale playoff di Serie B e conquista la promozione in Serie A. Un risultato sofferto, costruito con determinazione, sacrificio e orgoglio, come sottolineato dai protagonisti al termine della gara.

Tra i più emozionati, Franco Vázquez, che a 35 anni aggiunge una nuova perla alla sua carriera:

«Sono in scadenza di contratto e vedremo cosa succede» – ha detto ai microfoni di Dazn – «Nel frattempo mi godo questa serata e rinnovo i miei complimenti ai compagni di squadra. È stata una grande emozione, sto condividendo la gioia con mia moglie che è incinta, mi sta seguendo a distanza e mi ha telefonato subito».

Stroppa: «Mi avevano tolto la squadra, ma sapevo che potevamo farcela»

A celebrare il ritorno in massima serie c’è anche Giovanni Stroppa, l’allenatore che ha guidato la squadra nell’ultima parte della stagione, dopo un primo esonero poi rientrato:

«Stavamo rischiando di compromettere una partita straordinaria» – ha ammesso – «Questa è una stagione da ricordare per tutto quello che abbiamo fatto: con le unghie e con tanta voglia ci siamo portati a casa la promozione».

Non manca un riferimento al periodo complicato vissuto in panchina:

«L’esonero? Sono cose che succedono nel calcio. Per fortuna si sono accorti che le cose andavano bene prima e hanno rimesso a posto le cose. È stato un dispiacere quando mi hanno tolto la squadra. Quando sono stato allontanato, eravamo a cinque punti dalla Serie A diretta.

Quando sono tornato, eravamo a meno dodici. È stata una grande cavalcata».

Sul futuro, Stroppa resta prudente:

«Il mio futuro? Non lo so».