Cosenza-Palermo, rischio di incrocio con i tifosi del Catania? Settore ospiti ancora chiuso in attesa delle decisioni delle autorità preposte

La trasferta dei tifosi del Palermo a Cosenza resta sospesa in un clima di incertezza. La vendita dei biglietti per il settore ospiti non è ancora stata aperta, in attesa delle decisioni delle autorità preposte che dovranno stabilire se consentire o meno la presenza dei tifosi rosanero allo stadio San Vito-Marulla.

Negli ultimi anni, le trasferte a Cosenza per i supporter palermitani sono state generalmente autorizzate, con eventuali limitazioni legate alla residenza nella provincia di Palermo. Tuttavia, questa volta, la concomitanza della partita tra Altamura e Catania sta complicando la situazione. La possibilità che le due tifoserie si incrocino durante gli spostamenti — in particolare lungo i principali snodi come gli imbarcaderi di Messina — ha sollevato preoccupazioni legate alla gestione dell’ordine pubblico.

Secondo fonti vicine alla vicenda, le autorità starebbero valutando l’ipotesi di vietare la trasferta ai tifosi palermitani, preferendo una soluzione preventiva piuttosto che affrontare eventuali criticità logistiche e di sicurezza. Una scelta che, se confermata, potrebbe riaccendere il dibattito sulla gestione delle trasferte e sulle strategie adottate per garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive.

La trasferta catanese ad Altamura alimenta il dibattito

Ad alimentare le polemiche è la decisione di consentire ai tifosi del Catania la trasferta ad Altamura. Una scelta che solleva interrogativi, considerando che la trasferta del Catania presenta fattori che in altre occasioni hanno portato a restrizioni: una distanza maggiore, un bacino d’utenza inferiore e precedenti tra tifoserie che richiederebbero attenzione.

La discrepanza tra le valutazioni su queste due trasferte ha sollevato dubbi sulla coerenza dei criteri adottati. Mentre ai tifosi del Catania è stato garantito l’accesso al settore ospiti, i sostenitori del Palermo restano in attesa di una decisione che potrebbe limitare la loro possibilità di sostenere la squadra in un match cruciale.

Attesa per la decisione finale

Le prossime ore saranno decisive per comprendere se i tifosi del Palermo potranno essere presenti sugli spalti del San Vito-Marulla o se saranno costretti a rinunciare alla trasferta. Le autorità preposte sono chiamate a bilanciare le esigenze di sicurezza con il diritto dei tifosi a seguire la propria squadra.

Per il Palermo, che punta a rimanere agganciato alla zona play-off, il supporto dei tifosi in trasferta potrebbe rivelarsi fondamentale. Tuttavia, la situazione rimane in bilico e, salvo colpi di scena, il rischio di un divieto resta concreto. L’attesa continua, mentre cresce il malcontento tra i tifosi rosanero che sperano in una decisione favorevole.