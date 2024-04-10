Cosenza-Palermo, arbitra Marinelli. Le designazioni arbitrali della 33^ giornata di serie B
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 33ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma il 13 aprile.
MODENA – CATANZARO Venerdì 12/04 h. 20.30
PERENZONI
RASPOLLINI – LOMBARDO
IV: CALZAVARA
VAR: MIELE
AVAR: MARINI
CITTADELLA – ASCOLI h. 14.00
VOLPI
VIGILE – LONGO F.
IV: PELETTI
VAR: ABISSO
AVAR: DI VUOLO
COMO – BARI h. 14.00
RUTELLA
LIBERTI – FONTANI
IV: GANDINO
VAR: CHIFFI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: MIELE (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
CREMONESE – TERNANA h. 14.00
COSSO
ROCCA – BITONTI
IV: MILONE
VAR: GARIGLIO
AVAR: MUTO
PISA – FERALPISALO’ h. 14.00
MONALDI
RICCIARDI – BELSANTI
IV: CAPPAI
VAR: VALERI
AVAR: NASCA
SAMPDORIA – SUDTIROL h. 14.00
FERRIERI CAPUTI
TOLFO – RICCI
IV: NICOLINI
VAR: DI MARTINO
AVAR: DI BELLO
COSENZA – PALERMO h. 16.15
MARINELLI
VALERIANI – CAVALLINA
IV: GEMELLI
VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
LECCO – REGGIANA h. 16.15
MINELLI
GALIMBERTI – LUCIANI
IV: MANZO
VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
PARMA – SPEZIA h. 16.15
COLLU
DI GIOIA – BARONE
IV: EMMANUELE
VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
VENEZIA – BRESCIA Domenica 14/04 h. 16.15
BARONI (foto)
CAPALDO – CORTESE
IV: MASTRODOMENICO
VAR: NASCA
AVAR: ABISSO