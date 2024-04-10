Cosenza-Palermo, arbitra Marinelli. Le designazioni arbitrali della 33^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2024

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 33ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma il 13 aprile.

MODENA – CATANZARO Venerdì 12/04 h. 20.30

PERENZONI

RASPOLLINI – LOMBARDO

IV: CALZAVARA

VAR: MIELE

AVAR: MARINI

CITTADELLA – ASCOLI h. 14.00

VOLPI

VIGILE – LONGO F.

IV: PELETTI

VAR: ABISSO

AVAR: DI VUOLO

COMO – BARI h. 14.00

RUTELLA

LIBERTI – FONTANI

IV: GANDINO

VAR: CHIFFI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR: MIELE (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

CREMONESE – TERNANA h. 14.00

COSSO

ROCCA – BITONTI

IV: MILONE

VAR: GARIGLIO

AVAR: MUTO

PISA – FERALPISALO’ h. 14.00

MONALDI

RICCIARDI – BELSANTI

IV: CAPPAI

VAR: VALERI

AVAR: NASCA

SAMPDORIA – SUDTIROL h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

TOLFO – RICCI

IV: NICOLINI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI BELLO

COSENZA – PALERMO h. 16.15

MARINELLI

VALERIANI – CAVALLINA

IV: GEMELLI

VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

LECCO – REGGIANA h. 16.15

MINELLI

GALIMBERTI – LUCIANI

IV: MANZO

VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

PARMA – SPEZIA h. 16.15

COLLU

DI GIOIA – BARONE

IV: EMMANUELE

VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

VENEZIA – BRESCIA Domenica 14/04 h. 16.15

BARONI (foto)

CAPALDO – CORTESE

IV: MASTRODOMENICO

VAR: NASCA

AVAR: ABISSO

Ultimissime

Cosenza-Palermo, arbitra Marinelli. Le designazioni arbitrali della 33^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2024

TMW: “Parma, Borussia Dortmund in pressing su Man: valutazione tra i 15 e i 18 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2024

Ex rosa, Diamanti e il muro dedicato ai club del City Group: inquadratura “speciale” al Palermo (FOTO)

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2024

Cosenza-Palermo, prevendita a rilento: allenamento a porte aperte per accendere l’entusiasmo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2024

Ascoli, Pulcinelli: “A Cittadella per iniziare sul serio a fare punti salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2024