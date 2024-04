Come riportato da TMW Dennis Man, uno dei grandi protagonisti del campionato del Parma, ha attirato l’interesse del Borussia Dortmund, club che sta lavorando concretamente per inserirlo in rosa a partire dalla prossima estate.

Man ha un contratto col Parma valido fino al 30 giugno 2025 e la la sua valutazione si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro.