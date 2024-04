Playoff Serie C Vicenza, Vecchi: «Due anni fa a Salò ci siamo fermati in semifinale a Palermo sbagliando il primo tempo»

Il tecnico del Vicenza Stefano Vecchi ha parlato ai microfoni di “TVA Vicenza” in merito ai playoff.

«Come affronteremo i playoff? Inizialmente l’idea è dare continuità ai 13-14 giocatori più coinvolti però questi spareggi presentano criticità importanti e c’è bisogno di tutto il gruppo, ieri abbiamo testato tutto il gruppo e sappiamo che se c’è la necessità risponderanno presente. Ragionare su andata e ritorno? Penso che bisogna giocare un tempo alla volta senza sbagliare o comunque al massimo perchè basta un tempo fatto male o qualche ingenuità e si rischia di compromettere il tutto. Dico questo perchè due anni fa a Salò ci siamo fermati in semifinale a Palermo sbagliando il primo tempo della gara d’andata e lì ci siamo giocati la finale, per questo dico un tempo alla volta convinti e sicuri di essere una squadra importante: questo ci può portare alla fine. È una situazione uguale per tutti, abbiamo cambiato il programma della prossima settimana ma cambia poco. Sarebbe meglio per l’immagine della serie C se queste cose non accadessero visto che eravamo reduci dall’anno scorso ma poi ci siamo ricaduti».