Legnago: l’ex rosa Donati nel mirino di Lumezzane e Sudtirol

Massimo Donati sta vivendo un momento particolarmente positivo nella sua carriera di allenatore, grazie agli eccellenti risultati ottenuti con il Legnago Salus, che ha raggiunto i playoff. Questo successo non è passato inosservato, stando a quanto si legge su “LaCasadiC” l’ex rosanero ha attirato l’interesse di squadre di categorie superiori come il Sudtirol in Serie B e il Lumezzane in Serie C. Questi club sono evidentemente attratti dalle capacità di Donati di ottenere risultati notevoli, probabilmente apprezzando il suo stile di gioco, la gestione della squadra e le competenze tattiche.

La situazione attuale vede il Legnago ancora impegnato nei playoff, quindi ogni discussione sul futuro di Donati rimane sospesa fino al termine della stagione. Questo periodo di attesa può essere vantaggioso per Donati, permettendogli di concentrarsi pienamente sui playoff senza distrazioni, mentre i club interessati possono preparare le loro offerte e strategie di approccio.

Il fatto che vari club si stiano muovendo per assicurarsi Donati indica che il mercato lo considera un tecnico in ascesa e capace di adattarsi a contesti e sfide diversificate. Per il Legnago, questa attenzione potrebbe essere sia un motivo di orgoglio che una fonte di preoccupazione, dato che potrebbero dover cercare un sostituto adeguato se Donati dovesse decidere di accettare una nuova sfida professionale.