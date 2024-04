Corriere dello Sport: “Serie C, aggiornato il calendario degli spareggi promozione”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui playoff di serie C.

I playoff di Serie C scatteranno martedì 7 maggio e non più sabato prossimo. Lo hanno stabilito i membri del Consiglio Direttivo della Lega Pro, sentiti i due vicepresidenti e i due consiglieri federali, aspettando l’esito del ricorso presentato dal Taranto contro i quattro punti di penalizzazione nella classifica del girone C: l’udienza dinanzi alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia del Coni si terrà venerdì, dalle 14.30, in videoconferenza, con il club ionico che chiede la restituzione dei quattro punti e, in subordine, di riaverne almeno due o tre. Per la classifica attuale il Taranto, quinto, dovrebbe cominciare dal primo turno dei playoff di girone ma qualora il reclamo dovesse essere accolto potrebbe finire quarto, terzo o secondo, entrando quindi in gara successivamente.

NUOVO CALENDARIO. Nel frattempo il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, su espresso mandato del Direttivo, ha provveduto ad aggiornare il calendario dei playoff che, come quello precedente, si concluderà con la finale di ritorno prevista per domenica 9 giugno: lo slittamento di tre giorni sulla partenza iniziale è stato recuperato con una nuova data per la finale di andata che si disputerà mercoledì 5 giugno anzichè domenica 2. Di seguito il cammino e le sfide per decidere la quarta squadra promossa in Serie B ricordando che alcuni abbinamenti del girone C saranno definitivi solo dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni. Primo turno di girone, gara unica, martedì 7 maggio: girone A, Atalanta Under 23-Trento; Legnago-Lumezzane; Giana-Pro Vercelli; girone B, Gubbio-Rimini; Pescara-Pontedera; Juventus Next Gen-Arezzo; girone C, Taranto-Latina; Picerno-Crotone; Cerignola-Giugliano. Secondo turno di girone, gara unica, sabato 11 maggio: entrano Triestina, Perugia e Casertana, quarte classificate. Primo turno nazionale con andata martedì 14 maggio e ritorno sabato 18 maggio: entrano Vicenza, Carrarese, Benevento, terze classificate, e il Catania, che ha vinto la Coppa Italia. Secondo turno nazionale con andata martedì 21 maggio e ritorno sabato 25 maggio: entrano Padova, Torres e Avellino, seconde classificate. Semifinali con andata martedì 28 maggio e ritorno domenica 2 giugno. Finale con andata mercoledì 5 giugno e ritorno domenica 9 giugno. Ieri pomeriggio, intanto, il via alle riunioni organizzative per il primo turno dei playoff di girone. Oggi si prosegue con i playoff e le società impegnate nei playout.

SUPERCOPPA. Ufficializzato l’abbinamento per la prima giornata del triangolare nella Supercoppa di Serie C: si parte domenica 5 maggio con Mantova-Cesena, allo stadio “Martelli”, ore 17.30. Riposa la Juve Stabia. Il programma delle altre due giornate, domenica 12 maggio e domenica 19 maggio, dipenderà dal risultato della gara inaugurale.