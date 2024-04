Il Mattino: “Rivoluzione Salernitana: idea Angelozzi per il ruolo di dg”

L’edizione odierna de “Il Mattino” si sofferma sulla Salernitana e la rivoluzione dopo la retrocessione.

È pronto l’identikit del manager che rimpiazzerà Sabatini alla Salernitana. Iervolino e l’ad del club, Milan, lo hanno tracciato con i loro consiglieri: anche ieri a Roma si è tenuto un incontro (a quanto pare per parlare pure di manovre imprenditoriali al di fuori del calcio). Serve un dg esperto, con funzioni anche di direttore sportivo e una fitta rete di conoscenze per gestire mercato (esuberi, pezzi pregiati) e situazioni operative extra-campo.

Il club granata sembra essere molto attivo sul mercato dei dirigenti e degli allenatori, evidenziando un interessante periodo di riflessione e potenziale rinnovamento nella gestione sportiva. Guido Angelozzi, attualmente al Frosinone, appare come una figura chiave in questo scenario. Nonostante abbia ancora quattro anni di contratto, la situazione del Frosinone, che lotta per la salvezza in Serie A, potrebbe influenzare la sua disponibilità a cambiare squadra alla fine della stagione.

Per quanto riguarda la panchina, la candidatura di Fabio Grosso è particolarmente intrigante. La sua esperienza recente, sia con il Lione che con il Frosinone, potrebbe portare nuove idee e un nuovo impulso. La menzione di Paolo Vanoli, tra gli altri allenatori ben considerati in Serie B, suggerisce che il club sta anche esplorando opzioni per un approccio fresco e forse più dinamico alla guida tecnica.