Bisoli presenta Reggiana-Modena: «Loro hanno dimostrato qualità vincendo a Palermo e Venezia»

Alla vigilia del match contro la Reggiana, il tecnico dei canarini Pierpaolo Bisoli, si è espresso sul match. Il tecnico è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-match per affrontare vari temi e soprattutto per parlare del momento della squadra.

«Momento? Dopo la vittoria con il Sudtirol ho percepito nei ragazzi, ma non solo, un senso nuovo, come se ci fossimo tolti uno zainetto da 5 chili che portavamo sulle spalle. E infatti negli allenamenti di questi ultimi giorni ho visto una squadra più libera mentalmente, sempre determinata, ma più gioiosa. Il calcio deve essere concentrazione e non tensione. La serenità ti permette di fare giocate che spesso non riescono nei momenti più complicati. Può pesare il fatto di vincere a Reggio Emilia dal 1950? Dobbiamo pensare solo di fare la nostra partita, dando il massimo come faranno i nostri tifosi sugli spalti. Reggiana? Le due squadre hanno numeri molto simili. La Reggiana è stata costruita per fare un campionato di buon livello come il Modena, si è ritrovata in una posizione di classifica particolare e ha reagito. Ha avuto un andamento alterno, ma ha dimostrato in tante occasioni le proprie qualità, andando a vincere per esempio a Venezia e Palermo. Troveremo una squadra con valori importanti. Il Modena li deve rispettare, ma giocando con la consapevolezza di aver raccolto 4 punti in 2 gare per nulla scontate. Affrontiamo il derby con più sicurezze e mi auguro che si giochi in un clima di lealtà, dentro e fuori il campo».