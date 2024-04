Aquilani presenta Cremonese-Pisa: «Affrontiamo squadra importante, si giocherà la A fino in fondo»

Alla vigilia di Cremonese-Pisa, il tecnico Aquilani è intervenuto on conferenza stampa per presentare il match. Il tecnico ha parlato, sia che momento della sua squadra che dell’avversario che andrà ad affrontare. Aquilani ha ribadito le qualità della Cremonese, definendola una delle squadre che si giocherà la A fino in fondo.

«Abbiamo un paio di giocatori da valutare. Hermannsson e Leverbe hanno dei problemini. Non ci sarà nemmeno Veloso. Marin è recuperato, il resto sta bene. Avversari? La Cremonese è una squadra forte, una squadra importante che gioca bene. Sappiamo di andare ad affrontare una squadra importante. Giocherà per la A fino in fondo, fino a due settimane fa era in corsa per la promozione diretta. Abbiamo fatto poco in questi giorni, abbiamo avuto poco tempo. La Cremonese non sta vivendo un buon momento? Non do peso a queste cose. Ovvio che analizzeremo il perché non stanno avendo dei risultati, ma anche se ultimamente ha perso, la Cremonese è una squadra che ha sempre giocato. Finale di stagione? Non voglio fare proclami. Non mi piace fare cinema. L’unica cosa da dimostrare sono i fatti. La nostra medicina è trascinare con le prestazioni, tecniche, fisiche e mentali. Tre punti darebbero lo scatto? Mi sa proprio di sì…. Cambi? Ci saranno valutazioni. Non mi preoccupa la condizione. Il ballottaggio per me è quotidiano. Sarà una partita dove ci sarà da far fatica, ci vuole concentrazione. Queste caratteristiche ai ragazzi non mancano. Beruatto, Calabresi e Touré sono tre giocatori importanti. Non mi soffermo sui singoli, ma ti posso dire che sono tre giocatori molto importanti per noi, tre giocatori che stanno facendo bene. Touré adesso sta giocando meno, ma da sempre una mano. Calabresi non ha giocato l’ultima ma ha sempre giocato. Tifosi? Ci fa piacere. Viviamo dentro questo affetto, grazie a loro. Faremo di tutto per dargli soddisfazione».