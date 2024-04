Juve, succede di tutto negli spogliatoi: il divorzio è sicuro a fine stagione | Cosa ha innescato la “rissa”

Caos Juve nel post partita. Scontro negli spogliatoi e duro faccia a faccia: ormai la frattura è insanabile.

Ore delicate in casa Juve, nonostante la vittoria contro la Fiorentina. I bianconeri, tornati a vincere dopo un periodo di digiuno abbastanza preoccupante, si sono imposti prima in Coppa Italia sulla Lazio, per 2-0 allo Juventus Stadium, e poi ancora in Campionato battendo a fatica una Fiorentina ancora in crisi di risultati contro le big.

Proprio questa ultima vittoria in Serie A, che mancava da quattro giornate, ha fatto andare su tutte le furie l’allenatore nel post partita. E’ stata la Gazzetta dello Sport a riportare di una sfuriata a fine partita negli spogliatoi, da collegarsi probabilmente all’atteggiamento avuto dalla squadra sul finale della partita.

Come ha riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri nello spogliatoio se la sarebbe presa con la squadra, sgridando i calciatori per il concitato finale di partita, in cui la Fiorentina ha avuto la possibilità di pareggiare.

Juve, confusione nel finale: con chi ce l’ha Allegri

Secondo quanto scritto dalla rosea, la sensazione è che Allegri non ce l’avesse con un calciatore in particolare, ma piuttosto che la sua sia stata una sfuriata come già altre se ne sono viste in questa stagione. Del resto, come ha abituato ormai il tecnico Livornese, i finali di gara sono sempre per lui sempre piuttosto patiti. Già all’Olimpico contro la Lazio, poco prima di perdere per una rete a zero, l’allenatore si era lasciato andare a una sfuriata a bordo campo nei confronti della squadra.

I calciatori, in maniera quasi tragicomica, non erano riusciti a prendere in consegna i vari cambi di modulo nel finale, facendo perdere la pazienza ad Allegri. Nelle prossime settimane ci sarà in ogni caso un confronto con la società e il tecnico, per capire se continuare insieme o separarsi a fine stagione.

Juve, Allegri a confronto con la società

Le prossime sfide saranno decisive, per riuscire a portare un trofeo a casa – la Coppa Italia – e blindare il terzo posto che permette di accedere alla Champions League. Obiettivi minimi in casa Juve, che però potrebbero non bastare a Massimiliano Allegri per rimanere sulla panchina della Juventus il prossimo anno. La società infatti comunicherà all’allenatore la decisione nelle prossime settimane, a stagione conclusa, con un sostituto già pronto: Thiago Motta. L’attuale tecnico del Bologna infatti rimane, a meno di colpi di scena sul finale, il primo nome sulla lista di Giuntoli per la panchina.