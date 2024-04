Napoli, il contratto era sul tavolo ma l’agente fa saltare tutto: dirigenza e calciatore adesso ai ferri corti | E’ il nuovo caso Samardzic

Il Napoli ancora una volta beffato sul più bello. Il contratto era pronto per la firma, ma l’agente spara alto: ancora un caso Samrdzic.

Diventano complicato per il Napoli il nuovo acquisto. I partenopei infatti, che puntavano a rimpiazzare subito i partenti, nelle scorse ore si erano portati avanti con le discussioni per acquistare uno dei calciatori sul taccuino di De Laurentiis per tornare competitivi e rinforzare la rosa, ma la trattativa si è arenata sul più bello.

Un caso simile a quello degli scorsi mesi, ossia quando Samardzic pronto a vestire la maglia azzurra fece saltare tutto all’ultimo minuto. Una sorta di maledizione adesso per il Napoli, che però avrebbe già fatto in tempo – come riportato dal Mattino – a virare su un altro obiettivo.

L’attaccante, pronto a volare a Napoli, sarebbe stato disposto al trasferimento ma come riportato dal quotidiano campano la società avrebbe chiesto troppi soldi per il costo del suo cartellino. Ecco i dettagli e perché la trattativa rischia di arenarsi definitivamente.

Napoli, niente fumata bianca: richiesta folle del club

Il Napoli potrebbe cambiare definitivamente obiettivi per l’attacco. De Laurentiis, in cerca del nuovo Osimhen – con il nigeriano in partenza ormai verso la Premier League o verso Parigi – ha provato in queste settimane a chiudere per Santiago Gimenez. La punta del Feyenoord, che tanto bene sta facendo quest’anno in Eredivise, era stato individuato dal Napoli per il ruolo di centravanti titolare per il prossimo anno, ma gli olandesi avrebbero sparato alto nella valutazione.

Una cifra, quella chiesta dai dirigenti di Rotterdam, ritenuta troppo alta per i partenopei, ossia circa 60 milioni. Il Napoli lo scorso weekend aveva anche mandato degli emissari in Olanda per trattare e vedere dal vivo il calciatore, nella sfida tra Feyenoord e Ajax vinta per 6-0 dai padroni di casa – ma senza reti di Gimenez -. Adesso il Napoli punta già un nuovo obiettivo.

Napoli, altro colpo dal Feyenoord: Gimenez in standby

Secondo quanto si apprende, il Napoli avrebbe puntato anche Hancko del Feyenoord. Il terzino sinistro è nei radar dei partenopei, che però in questo momento in attacco potrebbero virare su altri profili. I 60 milioni per Gimenez sono troppi, per De Laurentiis, che d’altronde non ha ancora incassato la clausola rescissoria per Osimhen e che senza Europa rischia di vedere limitato il budget per il mercato in entrata.

La trattativa per Gimenez dunque, rimane al momento in standby.