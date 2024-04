Juve, follie per il nuovo Osimhen: Giuntoli prepara il dream team per lo Scudetto | 50 milioni cash e firma a maggio

La Juventus con Giuntoli prepara il grande colpo in attacco. Insieme per vincere lo Scudetto: servono almeno 50 milioni per la firma

Tornata la vittoria in campionato, e ricacciate al momento le inseguitrici al terzo posto, la Juventus può preparare la fase finale di stagione con più serenità e anche con un occhio al futuro. L’obiettivo è quello di blindare il terzo posto e tornare in Europa, per i ricavi della Champions League che a questo punto sarebbero fondamentali per il club.

Inoltre per Giuntoli si prospetta un’estate molto ricca, visti gli imminenti addii di qualche calciatore importante e del tecnico. Il ds ex Napoli infatti avrà l’ultima parola non solo sul mercato, ma anche per quanto riguarda la panchina. Il dirigente juventino ha già in mente un colpo importante per l’attacco, come racconta in queste ore Tuttosport, ma l’ostacolo principale sembra essere il costo del cartellino, oltre che il legame con l’attuale club.

La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni, e per arrivare al giocatore servirà uno sforzo importante, oltre che probabilmente qualche cessione.

Juve, Giuntoli prova a pescare dalla Bundesliga il colpo in attacco

Tutti pazzi per i giocatori del Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso che si appresta a vincere la Bundesliga per la prima volta nella sua storia, ha sfornato in questa stagione tantissimi gioielli. Talenti che fanno gola alle big europee, e dopo i festeggiamenti le aspirine dovranno essere brave a spedire al mittente le varie avance da tutta Europa.

Un’offerta in questo senso potrebbe arrivare proprio della Juventus. I bianconeri infatti, come riportato dal quotidiano torinese, sono interessati a Boniface, attaccante nigeriano da 10 gol e 7 assist in questa stagione. Il classe 2000 è rinato questa stagione, ma la sua valutazione rimane molto alta.

Juventus su Boniface: servono 50 milioni

Per strappare il nigeriano al Leverkusen però, serviranno circa 50 milioni alla Juventus. Un’offerta importante per uno dei gioielli dei futuri campioni di Germania, che però rimane molto legato al club. I bianconeri prima di effettuare un’operazione del genere dovrebbe prima fare cassa, magari smaltendo qualche esubero nel reparto offensivo. Con il ritorno di Soule infatti, i bianconeri dovranno decidere oltre all’argentino chi tenere e chi mettere sul mercato tra Milik, Vlahovic, Chiesa, Yildiz e Kean.

Dalle eventuali cessioni in attacco, Giuntoli potrebbe trovare il budget per arrivare a Boniface, giocatore moderno classe 2000 di grandi prospettive, ma già pronto per i grandi palcoscenici.