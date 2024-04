Cremonese, il dg Armenia: «Club non ha mai pensato all’esonero di Stroppa»

Il Direttore Generale della Cremonese Paolo Armenia, si è espresso al termine dell’ultima festa del Club Grigiorosso. Il direttore si è soffermato sulla stagione del club, ma soprattutto sulla posizione di Stroppa sulla panchina della Cremonese.

«Siamo consapevoli di essere in un momento difficile dove i risultati non arrivano, ma siamo altrettanto consapevoli che la forza e la qualità di squadra e allenatore possano sopperire a questo periodo. Cercheremo di dare il massimo ai playoff per raggiungere il risultato sperato. Squadra, allenatore e società sono convinti di avere i mezzi necessari per fare il meglio. Onestamente, la società non aveva mai pensato a quel tipo di soluzione, crede nei giocatori, crede nell’allenatore e crede che riusciremo a fare il nostro meglio per raggiungere l’obiettivo. Nessuno è profeta, ma l’impegno, come c’è stato anche ieri, non è mai mancato e sarà sempre massimale».