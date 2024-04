Milan, finalmente il rinnovo: il club scaccia tutte le pretendenti | Firma per altri 4 anni

Il Milan corre ai ripari e blinda la sua stella. Finalmente il rinnovo: firma per altri 4 anni.

La primavera quasi perfetta del Milan, fatta da tante vittorie consecutive in campionato, ha messo di buon umore l’ambiente oltre che mettere in risalto più di qualche singolo. Con l’estate alle porte, e il calciomercato, il club punta anche a blindare le sue stelle che si sono messe in mostra in questa stagione. Tra nuovi e presunte bandiere, la società dovrà lavorare per trattenere i migliori e respingere gli attacchi delle big.

Ma il Milan, con il bilancio in attivo e senza debiti, non è costretto a vendere. Anzi, la volontà è quella di rinnovare i pezzi pregiati della rosa per provare a vincere già dall’anno prossimo.

Uno su tutti, in queste ore, ha fatto parlare di se tra i rossoneri. Un calciatore arrivato a Milano in sordina, quasi in punta di piedi, adesso diventato un vero crack e forse uno dei migliori per rendimento del campionato. La società, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe allungare il suo contratto fino al 2028 al termine della stagione.

Milan, adesso i rinnovi: i piani della società per blindare le sue stelle

Tra i vari Mike Maignan e Theo Hernandez, che da mesi trattano con la società per un rinnovo di contratto, c’è spazio anche per i nuovi arrivati nelle discussioni per i prolungamenti. Uno di questi è sicuramente Chris Pulisic. L’americano, arrivato lo scorso anno, è il vero crack della Serie A, acquistato per meno di 20 milioni, il suo rendimento è stato al di sopra di ogni più rosea aspettativa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dunque, l’ala ex Chelsea che lo scorso anno ha firmato un contratto fino al 2027, si sarebbe meritato un prolungamento, fino al 2028. La società vorrebbe blindarlo e prolungare il suo contratto di un altro anno, per premiare le incredibili prestazioni del capitano della nazionale USA.

Pulisic, per molti “l’acquisto migliore della Serie A”

E nelle scorse ore sono arrivati anche i complimenti per Pulisic da parte di Fabio Caressa. Il giornalista di Skysport intervenuto durante le trasmissioni nel weekend, ha parlato di Pulisic come migliore acquisto della Serie A. D’altronde i numeri parlano chiaro, il giocatore contro il Lecce anche in un ruolo nuovo – sotto punta nel 4-2-3-1 – ha messo a segno il suo 13esimo gol in tutte le competizioni, decimo in Serie A, tutti su azione senza battere penalty, o da palla ferma. Inoltre per lui sono 8 gli assist. Un rendimento che potrebbe valere il prolungamento fino al 2028.