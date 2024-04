Calciomercato Juve, trovati i soldi che servivano: Giuntoli opta per la tripla cessione | È pronto a fare all-in sul centrocampista

Tre cessioni per puntare all’obiettivo a centrocampo. Giuntoli ha trovato i soldi che servivano alla Juventus sul mercato

La Juventus prepara la volata finale, tra Coppa Italia e Campionato, e si appresta a un mercato pieno di novità. Intanto la società dovrà decidere il da farsi sulla delicata questione panchina. Allegri, sempre più lontano, potrebbe lasciare Torino per la seconda volta nella sua carriera, ancora in malo modo.

Il club inoltre, con l’aiuto e la leadership di Giuntoli, agirà sul mercato in maniera mirata per consegnare a chiunque sarà il prossimo allenatore della Juventus una squadra di nuovo in grado di competere per vincere tutte le competizioni. L’ex Napoli ha un obiettivo ben preciso per il centrocampo, ma la sua valutazione è altissima.

Ecco perché la situazione potrebbe sbloccarsi tramite la cessione di alcuni esuberi.

Tripla cessione per la Juventus: Giuntoli fa all-in sul centrocampista

La sensazione è che la Juventus stia tentando il tutto per tutto per assicurarsi il colpo a centrocampo. Giuntoli nei prossimi mesi valuterà la situazione relativa a tre calciatori, che potrebbero rappresentare un esubero, sia a livello di ingaggio oltre che tecnico, e metterli sul mercato per provare a fare cassa.

Un tesoretto tra Alex Sandro, Iling Junior e Weah, che potrebbe avvicinare i bianconeri al suo obiettivo: Teun Koopmeiners. Il brasiliano in primis grava sulle casse della società col suo stipendio da top player, ossia 6,5 milioni di euro (11 per la società). Weah era arrivato lo scorso anno, pagato 10 milioni di euro, e difficilmente i bianconeri potranno rivenderlo a cifre maggiori. C’è poi Iling Junior, valutato circa 10 milioni di euro. Giuntoli potrebbe mettere fieno in cascina, pronto a fare all-in a centrocampo, con il chiodo fisso Koopmeiners.

Juve, Koopmeiners chiodo fisso della società

La sensazione è che la Juventus abbia un vero chiodo fisso per Koopmeiners, il quale con le sue strepitose prestazioni – già 11 gol in campionato -continua a fare salire il prezzo del suo cartellino. Una valutazione attuale, che si aggira sui 60-70 milioni, sembra difficilmente raggiungibile dai club di Serie A, ecco perché la Juventus sta provando a fare cassa con qualche esubero, anche a livello di ingaggio.

Chissà se le cessioni di Weah, arrivato lo scorso anno per 10 milioni di euro, di Alex Sandro e di Iling Junior, basteranno per mettere le mani sul crack nerazzurro.