Napoli, bocciatura definitiva sulla fascia: il colpo a sinistra fa sognare i tifosi | Sgambetto a una big della Serie A

Il Napoli cambia sulla fascia. L’idea è quella di prelevare da una big della Serie A: un sogno per i tifosi.

Tante le voci su possibili addii dolorosi in casa Napoli. Da Zielinski a Osimhen, ormai con la valigia in mano, fino a Di Lorenzo, che a detta del Mattino sarebbe tentato dai club della Premier League.

Insieme a loro, altre bocciature tecniche potrebbero allungare la lista dei partenti. I campioni d’Italia saranno evidentemente costretti a rifondare lo zoccolo duro della squadra, in tutti i reparti, e oltre alle cessioni ci sarà grande spazio per gli acquisti. Del resto De Laurentiis

In queste ore le voci sul possibile approdo di Giovanni Manna in azzurro ha alimentato una voce di mercato, con il dirigente Juventino che in caso di approdo a Napoli potrebbe portare con sé uno dei pezzi pregiati dei bianconeri.

Napoli, cambio sulla fascia destra

Il Napoli vuole tornare competitivo il prossimo anno, e per far fronte ai tanti adii autorevoli – un po’ come successo nel 2022 – dovrà concentrarsi sul mercato e provare a ripetere l’impresa di quell’estate che aveva portato Kvaratskhelia, Kim, Anguissa, Lobotka. Uno dei possibili sacrifici inoltre, che potrebbe lasciare spazio a un nuovo attaccante, potrebbe essere Politano. La fascia destra infatti è già insidiata da Ngonge, ma il sogno si chiama Soule.

Sì, perché viste le voci su un possibile approdo a Napoli di Giovanni Manna – dirigente bianconero – come nuovo ds, ha stimolato nuove voci di mercato. Il Corriere dello Sport ha parlato di un possibile piano per portare l’argentino sotto il Vesuvio. Un’operazione che farebbe sognare i tifosi, e che trasformerebbe l’attacco del Napoli in uno dei più forti della Serie A, per tornare subito competitivi.

Napoli, la strategia per arrivare a Soule

In una sorta di percorso inverso rispetto a quello di Giuntoli, Manna potrebbe fare al caso del Napoli e proporre a De Laurentiis una serie di nuovi acquisti allettanti. La suggestione, riportata in queste ore dal quotidiano romano, riguarda Soule. L’argentino non è ancora sicuro del suo futuro, e un ritorno a Torino dal Frosinone non è ipotesi così scontata. Alla Juve continuano i ragionamento, ma nel frattempo il Napoli potrebbe decidere di puntare sul giovane, offrendogli un posto da titolare che in bianconero probabilmente non sarebbe garantito.