Milan, doppio colpo a centrocampo: preso il nuovo titolare e la riserva | 40 milioni per allungare la rosa

Il Milan pensa al centrocampo e chiude il doppio colpo. Un colpo non esclude l’altro: preso il titolare e la riserva

Settimane di riflessione in casa Milan per il futuro e per il mercato in entrata. I rossoneri voglio puntellare la rosa per la stagione 2025, consapevoli di partire da una solida base consegnata dal mercato dello scorso anno. Per questo, mentre la squadra rimane concentrata sugli obiettivi del campo, la dirigenza si sta iniziando a muovere per anticipare le mosse e consegnare il prima possibile a Pioli una serie di nuovi innesti.

Uno dei reparti, insieme ad attacco e difesa, su cui si concentrerà il club sarà il centrocampo. Gli innesti di Loftus-Cheek e Reijnders sono serviti per dare nuova linfa offensiva alla squadra, che lo scorso anno con Tonali, Krunic, Pobega e Bennacer era parsa troppo difensiva. Ma adesso la coperta sembra essere troppo corta dal lato opposto.

Dunque gli occhi sono finiti su due centrocampisti in grado di dare equilibrio, in caso di assenza dell’algerino Bennacer, unico equilibratore di fatto della mediana a differenza dei colleghi che prediligono la fase offensiva. I due centrocampisti potrebbero arrivare insieme, dunque, uno per iniziare subito da titolare, l’altro per provare a crescere.

Milan, due colpi a centrocampo: esperienza e nuove leve

La volontà del club sembra essere sempre la stessa: puntare sulle nuove leve e abbinare un mix nella rosa di esperienza per provare a vincere subito, il prossimo anno. Ecco perché, dopo i corteggiamenti a Fofana del Monaco, il Milan potrebbe piazzare un altro colpo a centrocampo. Stiamo parlando del giovane Ouedraogo, adesso allo Schalke 04.

Il classe 2006 è esploso in questa stagione dimostrando di essere pronto per un palcoscenico più importante, e il Milan vuole portarlo in Italia già la prossima estate nonostante la giovanissima età. Per farlo crescere, insieme a compagni più esperti. Un mediano di rottura che potrebbe fare al caso dei rossoneri, insieme a Fofana: ecco quanto potrebbe spendere il diavolo per portarli entrambi a Milano.

Milan, 40 milioni per il centrocampo

Il centrocampo titolare del Milan dovrebbe rimanere, salvo infortuni e squalifiche, quello composto da Reijnders, Loftus-Cheek e Bennacer. Ma i dirigenti vogliono consegnare al prossimo allenatore rossonero altri rinforzi, in grado – su tre competizioni – di non fare rimpiangere i titolari e non abbassare il livello della squadra.

Fofana del Monaco, punto fisso della nazionale francese vicecampione del mondo e a 25 anni nel pieno della maturità calcistica, costa circa 30 milioni ma ha un contratto in scadenza nel 2025. Per assicurarsi Ouedraogo invece serviranno circa 10 milioni di euro. Una cifra complessiva di 40 milioni per il Milan per rinforzare il centrocampo, ma che potrebbe anche scendere durante le trattative viste le situazioni contrattuali.