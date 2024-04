Napoli, l’allenatore sarà lui: è una certezza della Serie A | Si attende il nuovo ds per l’annuncio ufficiale in panchina

Il Napoli aggiunge un nome importante alla lista. Dopo l’annuncio del ds ci sarà l’ufficialità

Si attenderà l’arrivo del nuovo ds a Napoli, che dovrebbe essere Manna come riportano le ultime indiscrezioni – smentite a parte -. Poi potrà partire l’assalto all’allenatore. La panchina quest’anno ai partenopei ha creato più di qualche problema, visti i tre allenatori cambiati durante la stagione, nessuno dei quali riuscito a dare la svolta cercata da Aurelio De Laurentiis.

Sul taccuino del presidente sono tanti i nomi per puntare il prossimo anno a tornare ad essere competitivi, a vincere ancora, ma nelle ultime ore un nome su tutti sembra essere schizzato in cima alla lista.

L’allenatore, che viene dalla Serie A, è da tempo nel radar dei top club italiani e a Napoli potrebbe trovare la sua dimensione. Provare il grande salto, dalla prossima stagione, e condurre per mano gli azzurri in un nuovo progetto. Ma per arrivare a lui la società dovrà prima valutare una serie di nome importanti. Ecco i possibili scenari per la panchina.

Napoli, nuova suggestione per la panchina: quanti nomi per il dopo Calzona

Sono tanti i nomi accostati al Napoli, ma con l’imminente arrivo di Manna in Campania potrebbe farsi largo una nuova suggestione. Stiamo parlando di Palladino, che tanto bene sta facendo a Monza e che potrebbe seguire il dirigente a Napoli. L’ipotesi si è fatta strada nelle scorse ore, dopo che il Napoli avrebbe espresso gradimento per l’allenatore dei brianzoli.

E domenica durante la sfida proprio tra Monza e Napoli, i vertici dei due club potrebbero incontrarsi per parlare, chissà, anche dell’allenatore. L’ex Juve potrebbe gradire la destinazione, puntando a un top club per provare a vincere i primi trofei, ma gli azzurri hanno una lista di nomi importante, con il sogno Antonio Conte sempre vivo.

Napoli, il sogno è ancora Conte: Palladino e Italiano i più probabili

Il sogno è ancora Antonio Conte. De Laurentiis ci proverà fino all’ultimo con l’ex Tottenham, che ha grande voglia di tornare ad allentare soprattutto in Italia. Per avere l’ex campione d’Italia 2020, il Napoli però dovrà mettere sul piatto non solo un progetto vincente, con il quale lavorare fin da subito, ma anche tanti soldi da investire nel mercato e un contratto tra i più onerosi.

Per ripartire invece con allenatori più “abbordabili” tra ingaggi e richieste, rimangono due le ipotesi, oltre a quella già citata di Palladino che piace dalle parti di Castelvolturno e Vincenzo Italiano, che saluterà Firenze a fine stagione.