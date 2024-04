Milan, altro che rinforzo dalla Bundesliga: la Juve soffia il difensore | Tifosi sconvolti

La Juventus si prepara a soffiare al Milan il difensore. Niente Bundesliga per lui il prossimo anno: tifosi ancora amareggiati

Sarà un’estate di grandi intrecci tra le big. Il Milan e la Juventus affronteranno la finestra di mercato estiva con le idee chiare, con la volontà di tornare a competere per la prima posizione e per puntellare le rispettive rose. Ma alcune trattative potrebbero incrociarsi, soprattutto visti i costi delle operazioni, che porteranno i club di Serie A a valutare per forza di cose profili simili, viste le disponibilità economiche del nostro campionato.

la Juventus potrebbe soffiare al Milan uno dei suoi punti fissi per la difesa. Lo scorso anno già Milan e Inter si erano “scontrate” fuori dal campo, a suon di trattative, e quest’anno potrebbe toccare ai bianconeri battagliare con il diavolo.

Lo riferisce Tuttosport, che ha parlato in queste ore del nuovo obiettivo dei bianconeri. Il Milan aveva già intavolato una trattativa con il difensore, che però adesso potrebbe essere tentato dall’approdo a Torino. Anche la Juventus però ha una condizione, prima di partire con l’assalto al giocatore.

Juve-Milan: derby sul mercato in difesa

Era stato il Milan a informarsi per primo per il difensore del Wolfsburg. Stiamo parlando di Lacroix, in scadenza nel 2025, che tanto bene sta facendo in Bundesliga e sul quale il Milan aveva già messo gli occhi lo scorso anno. Il difensore centrale si sarebbe potuto trasferire a Milano già a gennaio, poi la dirigenza rossonera aveva optato per rimandare tutto a giugno. Ma in questi giorni, secondo quanto riferito da Tuttosport, anche la Juventus avrebbe messo gli occhi sul difensore.

La Juve dovrà rinforzare la difesa, soprattutto a una condizione. Ecco il possibile incastro che potrebbe portare Lacroix a Torino. Il Milan in ogni caso, in questo momento, rimane in pole.

Juve su Lacroix a una condizione

La Juventus inizia a sondare il terreno in difesa. I bianconeri, come riferito dal quotidiano torinese, stanno iniziando a guardarsi intorno e potrebbero soffiare il principale obiettivo per la difesa al Milan. Il motivo? La possibile partenza di Bremer. Il brasiliano è insidiato dal Manchester United, e ha una clausola da 60 milioni che qualora venisse pagata non lascerebbe margine di azione alla Juventus.

Se il brasiliano dovesse partire la Juve potrebbe puntare sul difensore del Wolfsburg, che ha un prezzo di circa 20 milioni di euro. Per farlo però, Giuntoli dovrà superare la concorrenza del Milan.