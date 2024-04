De Laurentiis si libera di entrambi: telefonata importantissima dalla Liga | I gemelli del gol partono insieme

De Laurentiis tentato dalla big della Liga. La società lo ha contattato per la stella più importante: altro addio doloroso dopo Osimhen.

Tentazione dalla Liga per uno dei big del Napoli. De Laurentiis in estate, oltre a rinforzare la rosa, dovrà fare i conti con le tentazioni per le proprie stelle provenienti dall’estero. Il presidente, che si è già rassegnato a perdere a fine stagione Osimhen – per il quale c’è una clausola da 130 milioni e la volontà del giocatore di lasciare Napoli – vorrebbe limitare l’emorragia di campioni dalla squadra per provare a tornare competitivo il prossimo anno.

Per farlo però, la società dovrà respingere gli attacchi per un’altra stella della squadra, che proprio insieme al nigeriano era stata la protagonista vera dello Scudetto 2023.

La squadra interessata, una big della Liga, avrebbe secondo i media spagnoli già contattato i partenopei per avere informazioni riguardo il giocatore. Davanti a un’offerta clamorosa il club potrebbe anche cedere, considerando soprattutto la grana relativa al rinnovo di contratto. Ecco come potrebbero evolvere gli scenari.

Napoli, ci prova anche il Barcellona: contatti tra le società

È stato il sito Fichajes nelle scorse ore a riportare l’interessamento del Barcellona per uno dei punti fermi del Napoli. Stiamo parlando di Kvaratskhelia, il quale già da tempo era finito nel mirino di importanti società in giro per l’Europa. Secondo quanto si apprende dalla Spagna, in queste settimane ci sarebbero stati dei contatti tra il Barcellona e il Napoli, ma al momento la porta sarebbe chiusa a una trattativa per il georgiano.

De Laurentiis non vuole perdere l’altro pezzo da novanta del suo attacco, dopo Osimhen, anche se per blindare il georgiano, il presidente dovrà per forza di cose intervenire con il rinnovo di contratto.

Napoli, Kvaratskhelia e il rinnovo: De Laurentiis chiamato a blindarlo

In questo momento, come riportano i media spagnoli, Kvaratskhelia rimane un sogno proibito, ma per blindare il georgiano De Laurentiis non potrà limitarsi a chiudere le porte in faccia agli estimatori. Il presidente infatti non ha ancora rinnovato il contratto del calciatore, che insieme all’agente aveva fatto – a inizio anno – sapere tutto il suo disappunto.

Al momento il numero 77 guadagna infatti “solamente” 1,5 milioni di euro a stagione. Cifre basse se confrontate con gli altri big della Serie A, da Leao a Lautaro Martinez. Davanti a un’offerta importante dei blaugrana dunque, l’attaccante potrebbe vacillare, e se De Laurentiis vuole blindarlo dovrà sicuramente rivedere le cifre del contratto.