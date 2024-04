Il veterano snobba il Napoli e vola in Premier per vincere tutto | De Laurentiis svende anche lui

Il Napoli potrebbe dire addio a un altro eroe dello Scudetto 2023. Il veterano vuole la Premier per vincere subito: De Laurentiis lo svende.

Napoli ormai fuori da ogni lotta prestigiosa, in campionato e in coppa – sia nazionale che continentale – si trascinerà a fine stagione con la speranza di arrivare all’ultimo posto disponibile per l’Europa. La Champions League, il quarto e quinto posto, sembrano fuori dalla portata dei Campioni d’Italia, che post Scudetto non sono riusciti a mantenere le aspettative. Ma i partenopei non perderanno solamente il tricolore sul petto.

In estate infatti gli azzurri potrebbero perdere una serie di calciatori importanti, trascinatori degli ultimi anni, che avevano contribuito alla risalita e al successo del 2023. De Laurentiis durante la prossima finestra di mercato dovrà riuscire a rifondare una rosa che si appresta a perdere pezzi importanti anche dal punto di vista del carisma, e dello spogliatoio.

In queste ore, come riferito dal Mattino, uno dei veterani e dei leader avrebbe espresso la volontà di lasciare il club. Direzione Premier League, presumibilmente, per provare a vincere ancora, e a farlo subito.

Napoli, se ne vanno tutti: il Manchester United sul capitano

Secondo quanto riferito dal Mattino, anche una delle colonne dello spogliatoio sarebbe tentato dalla Premier League. Oltre Osimhen, che negli scorsi mesi aveva affermato di volere lasciare l’Italia per l’Inghilterra. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, il quale non sta attraversando una stagione facile. Spalletti, in nazionale, lo convocherà per la sua importanza dal punto di vista tattico ma anche la maglia azzurra a causa delle non buone prestazioni quest’anno potrebbe essere a rischio.

Su di lui ci sarebbe, come riferito in queste ore da Fichajes, il Manchester United, che dalla Serie A ha sempre fatto “spesa”. Ecco i dettagli della possibile offerta per strappare il capitano del Napoli a De Laurentiis da parte dei red devils.

Di Lorenzo, ipotesi Premier League: i costi dell’operazione

Il contratto di Di Lorenzo scadrà nel 2028, dunque sarà necessaria un’offerta cash da parte del Manchester United per strappare Di Lorenzo al Napoli. Il giocatore potrebbe partire, con la suggestione di giocare in uno degli stadi più importanti del mondo, e nel campionato più prestigioso, con l’idea anche di guadagnare di più.

Il prezzo del suo cartellino del resto non è molto alto, secondo le ultime valutazioni. Di Lorenzo avrebbe un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, cifre assolutamente raggiungibili da parte di club del peso dello United.