Milan, follia per l’attacco: 90 milioni e due contropartite | La società prepara il colpo più costoso della storia del club

Il Milan prepara il grande colpo in attacco. Per farlo i rossoneri potrebbero sacrificare due calciatori di proprietà del club.

Il Milan punta tutto sull’attacco. In estate i rossoneri sostituiranno Giroud, sempre più vicino all’MLS, e per tornare subito competitivi in Serie A, punteranno su uno dei pezzi pregiati del mercato internazionale.

Moncada e Ibrahimovic preparano il colpo a effetto, grazie a una serie di armi e assi nella manica. In primis i ricavi Champions, per il raggiungimento del secondo posto, che potrebbe ad altri premi – compresa la partecipazione in Supercoppa italiana -. E ancora i ricavi dall’Europa League, insieme a una situazione societaria dal punto di vista finanziario impeccabile. Il Milan per la prima volta dal 2008 ha infatti chiuso il bilancio in attivo. Un motivo in più per investire tutti i ricavi sul mercato.

Ma il vero asso nella manica per arrivare all’obiettivo numero uno, sono due contropartite, che insieme potrebbero valere 42 milioni di euro.

Milan, all-in sull’attaccante: De Ketelaere e Saelemaekers pedine di scambio

Non solo sui conti in attivo, ma anche sui ricavi e soprattutto sui giocatori in prestito. Il Milan ha lavorato bene anche con le contropartite quest’anno, riuscendo a fare valorizzare due calciatori che a Milano quest’anno avrebbero trovato poco spazio. Saelemaekers infatti – fresco di euro gol in campionato – è arrivato a Bologna per 1 milione, ma grazie alle sue prestazioni il riscatto potrebbe essere ultimato in estate. Anche De Ketelaere porterà nelle casse del Milan altro denaro.

Con questo tesoretto e con i ricavi delle varie competizioni, i rossoneri preparano l’assalto definitivo a Zirkzee. Per sostituire Giroud e accaparrarsi uno dei talenti più cristallini del calcio internazionale. Ecco i dettagli e le cifre del possibile affare.

Milan, 50 milioni per Zirkzee: più due contropartite

Il Milan in questo modo metterebbe sul piatto una cifra importante, quasi 90 milioni di euro considerando le entrate di De Ketelaere (circa 29 milioni di euro complessivi tra prestito e riscatto), di Saelemaekers (il cui riscatto è fissato a 12 milioni di euro) e i 50 milioni cash che offrirebbe al Bologna. Questo sarebbe, considerando anche solo i 50 milioni di parte fissa – sempre che la trattativa si sviluppi in questi termini – l’operazione più costosa della storia del Milan.

Le due contropartite in prestito, che stanno facendo benissimo in questo campionato, potrebbero dunque risultare le due armi in più di Moncada e Ibrahimovic per il mercato in entrata.