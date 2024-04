Milan, colpo a zero in difesa e all-in in attacco: Ibra supera due big della Premier | firma sul contratto anticipata

Il Milan supera tutti e si mette in pole per il difensore centrale. Ibrahimovic supera due big club di Premier League.

Il Milan vuole sistemare in estate non solo il reparto offensivo, ma anche la difesa. I rossoneri si concentreranno per puntellare la squadra, dopo il gran lavoro dell’estate 2023. Tra i tanti tasselli mancanti, oltre a un sostituto di Giroud, ci sarebbe nei piani della dirigenza del diavolo anche un difensore centrale.

Il profilo che Ibrahimovic e Moncada stanno seguendo, come riporta la Gazzetta dello Sport, in questo momento potrebbe portare il Milan a rinforzare la difesa senza sborsare un euro. Il giocatore infatti è in scadenza di contratto, e a breve potrà firmare con qualsiasi club, liberandosi a costo zero dal suo attuale club.

C’è da superare però la concorrenza dei club inglesi. Tottenham e Liverpool sarebbero ugualmente interessate ad accaparrarsi il difensore centrale in estate a costo zero, ma il Milan non dovrebbe avere problemi a pareggiare l‘offerta economica, visto il risparmio sul cartellino. Inoltre in questo modo, parte del budget della difesa potrebbe andare all’attacco, dove il Milan prepara un all-in.

Milan, colpo a zero in difesa: le richieste del giocatore

I rossoneri dunque stanno sondando insistentemente il terreno per uno dei centrali che più in Premier League si è messo in luce in questa stagione. Stiamo parlando di Adarabioyo, adesso in forza al Fulham.

Il difensore è in scadenza nel 2024, e a fine stagione non rinnoverà con il club. Su di lui ci sono anche Tottenham e Liverpool, che potrebbero tentarlo, ma il Milan potrebbe offrire più spazio al giocatore, che chiede un compenso di almeno 3 milioni di euro a stagione. Una cifra alla quale il Milan potrebbe arrivare, soprattutto considerando i costi dell’operazione in maniera complessiva. In attacco, qualora dovesse riuscire a risparmiare sulla difesa, la dirigenza prepara il colpo a effetto.

Milan, all-in in attacco

Non sarà, quella del Milan, un’estate fatta di sacrifici come lo scorso anno, quando per finanziare il mercato il diavolo dovette privarsi di Tonali in maniera piuttosto dolorosa. I rossoneri hanno i conti in positivo e grazie agli obiettivi sportivi raggiunti – Champions League 2025 e vari passaggi del turno in Europa League – possono fare affidamento ancora una volta a un importante tesoretto da spendere per il mercato in entrata.

Certo, ci sarà da intervenire ancora in tutte le zone di campo, ma con maggior enfasi in attacco. Se la dirigenza potrebbe provare a risparmiare in difesa, per portare in attacco un nome importante, un giocatore di primissima scelta che scaldi la piazza, per sostituire una leggenda come Olivier Giroud.