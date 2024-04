Fabrizio Romano: “City Group, colloqui avviati per Luciano Rodriguez del Liverpool Montevideo”

Come riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano sui propri canali ufficiali, Feyenoord e City Group hanno messo gli occhi su Luciano Rodriguez, autore anche di una rete in Copa Libertadores con il Liverpool Montevideo.

Il club olandese si è mosso già a gennaio sul giocatore, ma adesso il City Group sta seriamente lavorando a un accordo. I colloqui sono in corso.

🇺🇾 Luciano Rodriguez has just scored his first Copa Libertadores goal tonight for Liverpool Montevideo.

Perfect free kick for one of the most wanted talents in South America.

❗️ Feyenoord on it since January but City Group are seriously working on a deal. Talks are ongoing 🔵👀 pic.twitter.com/5x4ANcObp0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2024