Napoli, che rivincita su Marotta dopo Zielinski | 40 milioni per rubare il centrale ai nerazzurri

Il Napoli prova a soffiare all’Inter il difensore centrale. Rivincita di De Laurentiis su Marotta.

Intrecci di mercato tra Napoli e Inter. Ce ne sono stati di recenti, e ce ne saranno ancora con la fine del campionato, a parte Zielinski. Il polacco ha rifiutato il rinnovo del contratto con i partenopei, decidendo anzitempo di firmare con l’Inter – al termine della stagione -. Il centrocampista campione d’Italia era stato anche tenuto fuori dalla lista Champions per gli ottavi di finale contro il Barcellona, dopo il mancato accordo.

Il divorzio è sembrato poi inevitabile, e insieme all’agente Marotta pare essersi già accordato per la prossima stagione (salvo clamorosi colpi di coda). Ma il Napoli, che non vedrà in Zielinski l’unico eroe dello Scudetto 2023 partire, penserà molto anche al mercato in entrata la prossima estate.

De Laurentiis per la difesa punta proprio un difensore molto caro ai nerazzurri, per prendersi una piccola rivincita sullo stesso Marotta e soprattutto per rinforzare un reparto difensivo al momento carente. Dopo l’addio di Kim il Napoli necessita nuovi nomi, e uno su tutti sarebbe sulla lista del presidente per la prossima stagione.

Inter-Napoli: derby di mercato per la difesa

Pescano in Olanda Inter e Napoli. Nelle scorse ore, l’emittente ESPN aveva raccontato di una Inter molto interessata al difensore centrale del PSV, ma secondo quanto si apprende adesso anche i partenopei si sarebbero inseriti nella corsa per Olivier Boscagli. Il giocatore, 26 anni, sta traversando un grande periodo di forma e servirebbe all’Inter per sostituire uno tra De Vrij e Acerbi.

Il Napoli, forte di una importante disponibilità economica, potrebbe soddisfare però le richieste del PSV, e garantire al giocatore un ruolo centrale nella squadra. Il giocatore rimane comunque uno dei preferiti di Marotta per la difesa, vista la sua propensione a giocare in una difesa a tre.

Boscagli: il Psv chiede 30 milioni

Secondo quanto riferito da ESPN, il PSV sarebbe disposto a trattare per il 26enne difensore centrale. Il franco-polacco ha un contratto in scadenza nel 2025, ecco perché quest’estate per gli olandesi sarà l’ultima possibilità di monetizzare una sua cessione, salvo un rinnovo di contratto che al momento è però lontanissimo.

Il PSV inoltre chiede, sempre secondo quanto riportato dai media spagnoli, una cifra complessiva che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il Napoli sembra più propenso a sborsare tale cifra, ma il contratto in scadenza potrebbe fare abbassare le pretese del club.